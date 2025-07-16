Пенсии 2025. Где узнать о результатах прохождения видеоидентификации

16 июля
Где пенсионеру узнать о результатах прохождения видеоидентификации

Где пенсионеру узнать о результатах прохождения видеоидентификации (Фото: Depositphotos.com)

Сообщение о результатах прохождения видеоидентификации пенсионер получит на электронную почту или в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Где узнать результаты прохождения видеоидентификации

Для прохождения идентификации в режиме видеоконференцсвязи пенсионеру нужно подать соответствующее заявление:

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины.

В заявлении обязательно указывается, в частности, адрес электронной почты пенсионера.

Именно на электронную почту пенсионера (его законного представителя или помощника) придет сообщение о результатах прохождения видеоидентификации.

Кроме того, если пенсионер указал в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, информация о прохождении идентификации также будет отражена в личном кабинете пенсионера на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе Мои обращения.

Идентификация пенсионеров: все способы прохождения

Идентификация нужна для подтверждения, что выплаты от государства получает именно то лицо, для которого они предназначены.

Процедуру проверки личности можно пройти несколькими способами:

▪ в отделении Ощадбанка;

▪ в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

▪ с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

▪ через личный электронный кабинет на портале ПФУ — сервис Моя идентификация;

▪ в заграничном дипломатическом учреждении получить удостоверение факта, что лицо является живым. Далее предоставить эти документы направить в орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Стоит напомнить, что между ПФУ и другими ведомствами действует обмен электронными документами. Это позволяет сервисным центрам Пенсионного фонда принимать для идентификации личности е-паспорт (ID-карту), который отображается в приложении Дія.

Теги:   Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд Идентификация ВПЛ Ощадбанк Электронная почта Украинцы за границей

