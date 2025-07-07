Пенсии 2025. Где быстро пройти идентификацию онлайн и продолжить выплаты

На портале электронных услуг ПФУ реализован сервис Моя идентификация (Фото: pfu.gov.ua)

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис Моя идентификация . Сервис позволяет убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения пенсионных выплат.

Где можно быстро пройти идентификацию

В личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пользователей со статусом пенсионер появился новый удобный сервис — Моя идентификация.

В этом разделе указывается:

▪ дата последней идентификации;

▪ источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Сервис позволяет легко убедиться, что идентификация личности проведена, что является основанием для продолжения выплат.

Как пройти идентификацию — инструкция

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов.

Шаг 1. Зайдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Шаг 2. Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

Шаг 3. В меню слева выберите рубрику Моя идентификация.

Если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав клавишу F5.

Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля Дата и Источник сервиса Моя идентификация будут пустыми.

Напомним, в июле украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько надбавок к пенсии. Например, возрастную надбавку, доплату от ВПП ООН или доплату одиноким пенсионерам.