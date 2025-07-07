Пенсии 2025. Где быстро пройти идентификацию онлайн и продолжить выплаты
На портале электронных услуг ПФУ реализован сервис Моя идентификация (Фото: pfu.gov.ua)
На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис Моя идентификация. Сервис позволяет убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения пенсионных выплат.
Где можно быстро пройти идентификацию
В личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пользователей со статусом пенсионер появился новый удобный сервис — Моя идентификация.
В этом разделе указывается:
▪ дата последней идентификации;
▪ источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).
Как пройти идентификацию — инструкция
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов.
Шаг 1. Зайдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Шаг 2. Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.
Шаг 3. В меню слева выберите рубрику Моя идентификация.
Если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав клавишу F5.
Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля Дата и Источник сервиса Моя идентификация будут пустыми.
Напомним, в июле украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько надбавок к пенсии. Например, возрастную надбавку, доплату от ВПП ООН или доплату одиноким пенсионерам.