Россия запланировала использовать украинские СМИ для серии ИПСО и фейковых новостей — ГУР
В ГУР предупредили о попытках РФ использовать украинские СМИ для информационно-психологических операций (Фото:NoName13/Pixabay)
В Главном управлении разведки предупреждают, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств и направлен на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.
Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства.
Разведка призывает журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.