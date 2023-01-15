Россия запланировала использовать украинские СМИ для серии ИПСО и фейковых новостей — ГУР

15 января, 11:28
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В ГУР предупредили о попытках РФ использовать украинские СМИ для информационно-психологических операций (Фото:NoName13/Pixabay)

В ГУР предупредили о попытках РФ использовать украинские СМИ для информационно-психологических операций (Фото:NoName13/Pixabay)

В Главном управлении разведки предупреждают, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств и направлен на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.

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Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства.

Разведка призывает журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

https://www.youtube.com/embed/Pw3szSHz-tw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Информационная война Разведка Война России против Украины

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