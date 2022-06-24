Гайдай опубликовал видео последних боев за Северодонецк 24 июня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные вышли из Северодонецка (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал видео последних боев за Северодонецк, снятое в промзоне.

У себя в Telegram Гайдай написал, что ролик снял боец Интернационального легиона.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

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Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

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