Гайдай опубликовал видео последних боев за Северодонецк

24 июня, 12:00
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Украинские военные вышли из Северодонецка (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные вышли из Северодонецка (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал видео последних боев за Северодонецк, снятое в промзоне.

У себя в Telegram Гайдай написал, что ролик снял боец Интернационального легиона.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Видео дня

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

https://www.youtube.com/embed/i08GZMMiWcU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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