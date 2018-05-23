Везли с мешком на голове. Похищенного в Крыму делегата Курултая нашли сильно избитым

Похищенный в оккупированном Россией Крыму делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз найден избитым.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Асана Эгиза срочно везут в Симферопольскую городскую больницу №6. Асан сильно избит", – написал он на своей странице в Facebook.

Общественное объединение Крымская солидарность сообщило, что Асана Эгиза везли с мешком на голове и после избиения выкинули в одном из сел по трассе Симферополь-Бахчисарай.

"Машину остановили люди в одеянии полицейских. Вслед за этим неизвестные люди силой посадили в машину и везли. Дорога прошла в ужасном положении: на голову надели мешок, руки завязали, кинули ничком (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь - Бахчисарай на окраине села возле лесочка. "Иди куда хочешь", - сказали. С указанного места Асан возвратился в Симферополь", - рассказал брат Асана Эгиза Абдураман.

Напомним, что 23 мая в районе села Пионерское в Симферопольском районе российские силовики задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.