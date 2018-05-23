В оккупированном Крыму задержали делегата Курултая - Чубаров

В среду, 23 мая, в оккупированном Крыму российские силовики задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза, сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

По его словам, в районе села Пионерское в Симферопольском районе силовики остановили автомобиль, за рулем которого находился Асан Эгиз.

"Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, русские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении", - сообщил Чубаров на своей странице в Facebook.

По данным адвоката Айдера Азаматова, машину Эгиза остановил Volkswagen Transporter с мигалками, предположительно ДПС.

В комментарии Крым.Реалии адвокат добавил, что "крымское" управление ФСБ России отрицает задержание Асана Эгиза.

"Мы были в главном управлении ФСБ. Нам в устной форма сказали, что его нет и сегодня не привозили. Мы оставили заявление и сейчас едем в Центр-Э, может там узнаем. Если и там не будет, то поедем в ГИБДД – может там есть какая-то информация", – сказал Азаматов.

Напомним, что 21 мая ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму экстремистской группы, якобы созданной помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

ФСБ заявляет, что "в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Третьяков и Стешенко".