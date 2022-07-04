32 200 грн за 8 дней. Ветеран АТО нуждается в помощи украинцев для срочного лечения

4 июля, 16:26
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Виталий Козьмин

Виталий Козьмин

С момента выхода этого материала прошло 8 дней, за которые на счет Виталия Козьмина нашими читателями было перечислено 32 200 грн. В такие трудные для всех времена это настоящая поддержка для больного, и он искренне благодарен каждому за помощь.

1 июля Виталия выписали из больницы, поскольку он прошел весь прописанный курс лечения. Во время оформления документов на выписку врач сообщил больному, что у него есть еще пара недель, чтобы определиться, где оперироваться и собрать необходимую для этого сумму.

Виталий Козьмин
Фото: Виталий Козьмин

У Виталия Козьмина была диагностирована раковая опухоль кишечника длиной почти 10 см. Если ее не удалить, он не сможет нормально питаться, и единственным выходом для него сейчас остаются капельницы. Пока он покупает все необходимое для лечения (капельницы + лекарства) на собранные нами средства.

У нас еще целых две недели, чтобы Виталий получил реальный шанс на дальнейшую жизнь. Деньги можно перевести прямо на банковскую карту

Виталия Мироновича Козьмина: 4102 3251 2333 7321

IBAN UA233003460000026201906616847

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Теги:   АТО Лечение рака Помощь ВСУ

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