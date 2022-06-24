Неотложная помощь: 100 000 грн в неделю на операцию для ветерана АТО, больного раком 24 июня, 17:41 Позиция Цей матеріал також доступний українською Виталий Козьмин

Даже сейчас, зная свой диагноз, Виталий Козьмин рвется в бой. «Я бы лучше погиб на войне, чем умер от рака, — говорит он твердо. — Если выживу, помогу нашим ребятам, вернусь в армию хотя бы водителем тяжелой техники».

В 2014 году, когда началось российское вооруженное вторжение в Крым и война на Донбассе, Виталий пошел служить в 24-ю отдельную механизированную бригаду. А потом — проходил службу в подразделении ВСУ в Мукачево. Именно тогда он был прикомандирован в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду и восемь месяцев подряд участвовал в военных действиях в Донецкой области.

Тяжелые ранения

В декабре 2014 года, во время ожесточенного боя за Дебальцево, бригада, в которой воевал Виталий, попала под минометный обстрел, и он получил тяжелые ранения. Осколки попали в желудок, печень и желчный пузырь, а тяжелая мерзлая глыба земли, попавшая в голову, повредила глаз, разбила гайморову пазуху и вызвала внутреннее кровоизлияние.

Фото: Виталий Козьмин

«Мне врач тогда сказал: „Было бы лучше, чтобы образовалась рана и кровь вышла“, — рассказывает Виталий. — Пролежал полтора дня в Артемовской больнице, а потом меня доставили в госпиталь в Харькове, в котором уже лежало много наших раненых бойцов. Поэтому больница была перегружена, и меня перевели в родную Винницу. Там полтора месяца пришлось пролежать под капельницей, чтобы избавиться от запекшейся в голове крови. Из армии меня комиссовали по четырем статьям. После этого немного выздоровел и пошел работать. Проработал несколько месяцев в Виннице, а затем, летом 2015 года, переехал в Киев».

Вернуться назад

В столице Виталий Козьмин устроился на работу охранником и больше двух лет проработал в НВ. Поскольку работа была посменной, в свободное время подрабатывал еще на одной. И несмотря на все раненый воин хотел вернуться назад, к своим ребятам.

Фото: Виталий Козьмин

«Меня все время тянуло к моим военным побратимам, — говорит он. — По состоянию здоровья мог пойти на войну только в случае введения военного положения. Благодаря тому, что лично знал комбата 131-го Винницкого разведывательного батальона, прошел районную медицинскую комиссию и в 2019 году снова пошел воевать».

Когда военные вернулись в пункт постоянной дислокации, у Виталия начались тяжелые болевые приступы. «Из-за них начал плохо чувствовать себя и потому прислушался к совету комбата пройти медицинское обследование, — рассказывает он. — Пришлось комиссоваться, немного подлечиться, вернуться к работе в НВ и устроиться еще на работу по охране товарных складов».

Диагноз — саркома пищевода второй степени

«Зимой на складе было холодно, поэтому я в январе сильно простудился, но продолжал ходить на работу даже с повышенной температурой, — продолжает Виталий. — Начальник склада буквально вытолкал меня к врачу. Пришлось „сдаться“, потому что самолечение не помогало, а физическое состояние стало ухудшаться. В какой-то момент я начал ощущать рези и боли в области живота, и это не проходило».

Фото: Виталий Козьмин

Фото: Виталий Козьмин

В апреле этого года Виталий обратился к семейному врачу по поводу резкого ухудшения состояния здоровья и получил направление на обследование. В процессе осмотра врачи обнаружили у Виталия раковую опухоль пищевода, которую срочно нужно прооперировать.

Практически Виталий не может ничего есть: ему назначили лечебный курс капельниц (также вводят и глюкозу для поддержания сил), а также курс лучевой терапии. Он сильно похудел за это время и с присущим ему юмором отмечает: «Кажется, что сильный порыв ветра меня просто сдует».

На следующей неделе Виталия Козьмина должны выписать из больницы, потому что подходит к концу его курс лечения. Именно поэтому необходима срочная помощь украинского сообщества, чтобы у него был шанс на жизнь.

«Хирурги, пока не проведут операцию, не могут назвать точную ее стоимость, — говорит Виталий. — Я расспрашивал людей, лежащих в больнице, сколько может стоить операция по удалению опухоли. Одни говорят, что ориентировочно 80 000 грн, другие говорят, что эта сумма может достигать 100 000».

Все это время мужественному воину помогала родная сестра, племянник и племянница. К сожалению, этот семейный ресурс почти исчерпан. Если соберем 100 000 грн в неделю, Виталий получит реальный шанс на дальнейшую жизнь. Деньги можно перевести прямо на банковскую карту Виталия Мироновича Козьмина: 4102 3251 2333 7321

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