В Жмеринке на территории элеватора произошел пожар

Во вторник, 12 июня, в городе Жмеринка Винницкой области на территории элеватора произошел пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению спасателей, огонь охватил 120 кв.м одноэтажного складского здания, где находилось 3000 т зерна кукурузы.

Спустя два час после начала пожара силами 35 пожарных огонь был локализован. По состоянию на данный момент ликвидация продолжается. К тушению привлекли пожарный поезд.

Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.