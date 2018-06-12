12 июня 2018, вторник

В Жмеринке на территории элеватора произошел пожар

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Загорелся элеватор с 3 тысячами тонн кукурузы
Фото: ГСЧС

Загорелся элеватор с 3 тысячами тонн кукурузы

Во вторник, 12 июня, в городе Жмеринка Винницкой области на территории элеватора произошел пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению спасателей, огонь охватил 120 кв.м одноэтажного складского здания, где находилось 3000 т зерна кукурузы.

Спустя два час после начала пожара силами 35 пожарных огонь был локализован. По состоянию на данный момент ликвидация продолжается. К тушению привлекли пожарный поезд.

Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове