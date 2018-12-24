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В Житомирской области в ДТП пострадала депутат облсовета

Сегодня, 18:59
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Фото: zhzh.info

Анжелика Лабунская получила травму плеча

В понедельник, 24 декабря, в Житомирской области в результате ДТП на трассе Киев-Чоп пострадала депутат Житомирского областного совета, председатель областной организации партии Батькивщина Анжелика Лабунская.

Об этом Житомир.info сообщил председатель фракции Батькивщина в Житомирском облсовете Владимир Кропивницкий.

"Действительно, сегодня в ДТП пострадала наш друг, соратник Анжелика Викторовна Лабунская. Сейчас она находится в реанимационном отделении областной больницы. У нее проблемы с плечом", - сказал Кропивницкий.

Согласно сообщению областной полиции, ДТП произошло около 5.30 на 90 км автодороги Киев-Чоп возле с. Царевка Коростышевского района.

По предварительным данным, произошло столкновение Opel Vectra под управлением 35-летнего мужчины и внедорожника Mercedes, за рулем которого находился киевлянин 1959 года рождения. Машины двигались в попутном направлении в сторону Киева.

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Очевидцы сообщили, что внедорожник с депутатом вылетел в кювет и перевернулся.

"В результате происшествия пострадала пассажирка внедорожника, 1967 года рождения. С полученными телесными повреждениями женщина обратилась за помощью медиков", - добавили в полиции.

Предварительная правовая квалификация ДТП - ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Теги:   Житомирская область ДТП

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