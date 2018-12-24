В Харьковской области столкнулись две фуры, один погибший Сегодня, 17:36 105 Цей матеріал також доступний українською В результате столкновения двух грузовиков погиб мужчина

В Харьковской области в результате столкновения двух грузовиков на трассе возле села Первомайское погиб один из водителей.

Как сообщили в местной полиции, водитель фуры Renault Magnum, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania на полосе встречного движения.

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В результате ДТП погиб водитель Scania - 43-летний мужчина. 29-летний водитель Renault Magnum получил закрытую черепно-мозговую травму и повреждения различной степени тяжести. Его доставили в больницу Харькова. Его состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.