03 ноября 2018, суббота

В ВР намерены отменить повышение зарплат судьям

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Таким образом можно сэкономить 2,8 млрд гривен для бюджета
Фото: pixabay

Таким образом можно сэкономить 2,8 млрд гривен для бюджета

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает исключение нормы о повышении заработной платы для судей.

Законопроект предлагает исключить из Закона Украины о судоустройстве и статусе судей норму по определению от 1 января 2019 года должностных окладов для судьи местного суда в размере 25 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, размер должностных окладов составит для судьи местного суда 20 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Депутаты-авторы законопроекта объясняют, что, повышая заработные платы судей, можно сэкономить 2,8 млрд гривен для бюджета.

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