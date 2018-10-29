Средняя зарплата превысила минимальную почти в 2,5 раза. Где зарплаты украинцев растут больше всего

Средняя заработная плата в Украине превысила минимальную почти в 2,5 раза. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В частности, по состоянию на август средняя зарплата составила 8977 грн.

Какие доходы имеют украинцы в разных регионах

Среднемесячная заработная плата в августе выросла более чем на четверть к предыдущему году. Однако региональные особенности остаются существенными. Как отмечают эксперты, это связано с тем, какие отрасли развитые экономики в тех или иных областях. Выше средней по экономике зарплату платили в Киеве, Донецкой, Киевской, Днепропетровской областях.

Самую низкую заработную плату в последний месяц лета украинцы получали в Черновицкой области

В Черновицкой, Тернопольской и Черниговской областях в среднем платили на 20% меньше. Самая высокая заработная плата в августе была зафиксирована в Киеве. Она превысила 13,5 тыс. грн. По сравнению с январем этого же года, столичная зарплата выросла почти на 2 тыс.

Самую низкую заработную плату в последний месяц лета украинцы получали в Черновицкой области. Там она не достигла даже 7 тыс. грн. В то же время в начале года зарплата в этом регионе была меньше на 1 тыс. Основными факторами роста зарплат является повышение минималки, улучшение финансовых результатов предприятий, а также увеличение давления на рынке труда.

В целом рост реальной зарплаты в августе составил почти 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение в западных областях

В некоторых регионах страны работу найти проще. Спрос на рабочую силу повышает ее цену, отметил эксперт по экономическим вопросам Евгений Олейников. Существенно возрастает зарплата в сфере услуг, добавил он. И не в последнюю очередь, по его словам, из-за этого Киев как столица демонстрирует высокий рост зарплат.

Работодатели сейчас вынуждены идти на повышение зарплат

Работодатели сейчас вынуждены идти на повышение зарплат, отметила HR-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина. Поскольку после введения безвиза, объяснила она, украинские работники больше стали рассматривать для себя рынок труда других стран. Особенно это касается западных областей, добавила эксперт.

"Средние зарплаты увеличились на 35%. Если говорить о западе, то, например, Тернополь за год прибавил 47%, далее Черновцы, Луцк, Львов показывают по приросту выше средней зарплаты на рынке", - сказала Пашкина.

Людей в производстве банально не хватает, и роботодателям приходится поднимать зарплаты, добавила она.

Правительство утвердило в бюджете на следующий год увеличенную минимальную зарплату. По плану бюджета, она должна вырасти до 4170 грн.