В Винницкой области на маршруте сгорел автобус

В пятницу, 13 апреля, в Винницкой области сгорел рейсовый автобус.
Как информируют в областной Государственной службе чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило на горячую линию около 14:00.
На фото видно, что транспортное средство сгорело полностью.
Предварительной причиной возгорания стала короткое замыкание электропроводки.
Автобус следовал по маршруту Могилев-Подольский – Вапнярка.
Для ликвидации огня привлекли трех спасателей и один спецавтомобиль.
Ранее сообщалось, что в двух ТЦ Николаева не разрешили инспекторам ГСЧС провести проверки.
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