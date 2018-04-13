В Винницкой области на маршруте сгорел автобус

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Автобус сгорел на маршруте Могилев-Подольский - Вапнярка
Фото: vn.dsns.gov.ua

Автобус сгорел на маршруте Могилев-Подольский - Вапнярка

В пятницу, 13 апреля, в Винницкой области сгорел рейсовый автобус.

Как информируют в областной Государственной службе чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило на горячую линию около 14:00.

На фото видно, что транспортное средство сгорело полностью.

Предварительной причиной возгорания стала короткое замыкание электропроводки.

Автобус следовал по маршруту Могилев-Подольский – Вапнярка.

Для ликвидации огня привлекли трех спасателей и один спецавтомобиль.

Ранее сообщалось, что в двух ТЦ Николаева не разрешили инспекторам ГСЧС провести проверки.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове