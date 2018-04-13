В Винницкой области на маршруте сгорел автобус

В пятницу, 13 апреля, в Винницкой области сгорел рейсовый автобус.

Как информируют в областной Государственной службе чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило на горячую линию около 14:00.

На фото видно, что транспортное средство сгорело полностью.

Предварительной причиной возгорания стала короткое замыкание электропроводки.

Автобус следовал по маршруту Могилев-Подольский – Вапнярка.

Для ликвидации огня привлекли трех спасателей и один спецавтомобиль.

Ранее сообщалось, что в двух ТЦ Николаева не разрешили инспекторам ГСЧС провести проверки.