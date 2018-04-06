В двух ТЦ Николаева не разрешили инспекторам ГСЧС провести проверки

Пожарных инспекторов не допустили для проверки состояния пожарной и техногенной безопасности в двух торговых центрах в Ингульскому районе Николаева.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Несмотря на заблаговременное уведомление о проверке, провести ее "традиционно", как в последние годы, не удалось из-за препятствования действиям должностных лиц, а именно: необеспечения присутствия руководителя или уполномоченного лица на объекте проверки", - говорится в заявлении.
По факту препятствования действиям сотрудникам ГСЧС составлен акт о недопуске к проверке.
В ГСЧС уточнили, что по словам представителей местных СМИ, в обоих зданиях эвакуационные выходы закрыты, пути эвакуации загромождены, планы эвакуации или отсутствуют в зоне видимости, либо не соответствуют действительности.
По информации ГСЧС, торговые центры принадлежат обществу с ограниченной ответственностью Новострой-люкс. На его объекты уже несколько лет подряд не допускают пожарных инспекторов.
Напомним, что председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в случае недопуска инспекторов и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей - будут применяться силовые методы с привлечением Национальной полиции.
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