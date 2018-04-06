В двух ТЦ Николаева не разрешили инспекторам ГСЧС провести проверки

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Спасатели не смогли провести проверку в ТЦ Николаева
Фото: ГСЧС

Спасатели не смогли провести проверку в ТЦ Николаева

Пожарных инспекторов не допустили для проверки состояния пожарной и техногенной безопасности в двух торговых центрах в Ингульскому районе Николаева.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на заблаговременное уведомление о проверке, провести ее "традиционно", как в последние годы, не удалось из-за препятствования действиям должностных лиц, а именно: необеспечения присутствия руководителя или уполномоченного лица на объекте проверки", - говорится в заявлении.

По факту препятствования действиям сотрудникам ГСЧС  составлен акт о недопуске к проверке.

В ГСЧС  уточнили, что по словам представителей местных СМИ, в обоих зданиях эвакуационные выходы закрыты, пути эвакуации загромождены, планы эвакуации или отсутствуют в зоне видимости, либо не соответствуют действительности.

По информации ГСЧС, торговые центры принадлежат обществу с ограниченной ответственностью Новострой-люкс. На его объекты уже несколько лет подряд не допускают пожарных инспекторов.

Напомним, что председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в случае недопуска инспекторов и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей - будут применяться силовые методы с привлечением Национальной полиции.

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