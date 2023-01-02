В Виннице мужчина с ножом напал на священника УПЦ МП 2 января, 14:11 Храм в честь Покрова Божией Матери (Фото:Винницкая епархия УПЦ МП)

В Виннице мужчина ворвался в храм в честь Покрова Божией Матери. После погрома он набросился с ножом на священника.

Об этом сообщает Винницкая епархия УПЦ МП.

По информации правоохранителей, сообщение о ножевом ранении священнослужителя поступило около 09:00. После приезда правоохранители задержали правонарушителя.

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Согласно данным пресс-службы УПЦ, неизвестный мужчина вошел в храм и начал все опрокидывать. Настоятель отец Антоний, в то время находившийся у алтаря, отреагировал на шум и направился к мужчине, чтобы сделать ему замечание. Однако неизвестный проигнорировал священника, после чего порезал ему горло.

«На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали», — пишет пресс-служба УПЦ.

Отмечается, что священник уже прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц города.