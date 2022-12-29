Более половины украинцев выступили за полный запрет УПЦ МП в Украине — опрос КМИС 29 декабря, 14:53 Украинцы ответили, должна ли власть вмешиваться в вопрос деятельности УПЦ МП в Украине (Фото:Українська Православна Церква/Facebook)

78% украинцев считают, что власти должны в той или иной степени вмешаться в деятельность УПЦ МП, 54% из них выступают за полный запрет этой церкви в Украине.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

24% респондентов считают, что необходим более комбинированный подход, который не предполагает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора.

Видео дня

Лишь 12% опрошенных говорят, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а только расследовать отдельные возможные случаи правонарушений.

Если говорится о региональном разрезе, то большинство населения выступают за проактивную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ МП. Даже в южных и восточных областях только 16% и 14% соответственно говорят о невмешательстве в деятельность этой церкви. В то же время, в этих регионах немного меньше выступающих за полный запрет (48% и 41%).

Среди русскоязычных украинцев поддержка проактивной позиции власти по отношению к УПЦ МП хоть и несколько ниже, но также существенная — 68% (в т.ч. 44% выступают за полный запрет этой церкви).

Опрос проводился с 4 по 27 декабря. Было опрошено 1010 человек методом телефонного инетрвью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В выборку также не включались граждане, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину выехали за границу.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

В монастырях УПЦ МП по всей Украине СБУ проводит проверки. Во многих случаях спецслужбы находят пророссийскую и антиукраинскую литературу.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.





