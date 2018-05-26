26 мая 2018, суббота

В Ужгороде сожгли машину местного прокурора

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Сгоревший Mitsubishi Grandis местного прокурора
Mukachevo.net

Сгоревший Mitsubishi Grandis местного прокурора

Сегодня около полуночи правоохранители получили сообщение о пожаре на улице Джамбула.

Об этом сообщил Mukachevo.net.

По данным Главного управления национальной полиции Закарпатья, следственно-оперативная группа установила, что горел Mitsubishi Grandis. Авто принадлежало местному прокурору Ивану Демьянчуку.

Ужгородский отдел полиции начал уголовное производство по ч.2 статьи 194 УК, умышленное повреждение имущества.

С места происшествия отправлены образцы на экспертизу.

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