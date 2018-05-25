В Киеве задержали подозреваемых в поджоге МАФов возле метро Академгородок

В пожаре сгорело пять МАФов

Полиция Киева задержала четырех человек, подозреваемых в поджоге торговых киосков на территории рынка возле станции метрополитена Академгородок.

Как сообщили правоохранители, патрульные во время отработки территории района остановили разыскиваемый автомобиль, в салоне которого находилось четыре мужчины.

"Это жители Киевской области - 1992, 1984, 1991, и 1987 года рождения. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбой", - рассказали полицейские.

Задержанным объявлены подозрения в совершении умышленного повреждения имущества путем поджога по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы

Напомним, что ночью 24 мая в Киеве возле станции метро Академгородок произошел пожар на территории рынка. В результате повреждены пять торговых киосков общей площадью около 300 квадратных метров.

По словам очевидцев, в помещение забежали восемь мужчин, которые забросили коктейли Молотова. Спасатели подтвердили, что причиной возгорания был поджог.