В УПЦ КП изменили форму титула предстоятеля

Синод УПЦ КП утвердил полную и сокращенную форму титула своего предстоятеля: отныне Патриарх Филарет в отношениях с другими церквями будет называться Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины.

Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

Соответствующее решение было принято в субботу, 20 октября, на заседании Синода под председательством Патриарха Филарета.

Так, полный титул имеет следующую форму: Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит. Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

Однако в отношениях с другими поместными православными церквами допустимой является форма Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины.

Также УПЦ КП выразила благодарность Вселенскому патриарху за решение от 11 октября, которые "устраняют ряд канонических аномалий и открывают путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви".

Кроме того, Синод УПЦ КП выразил сожаление по поводу "необоснованных решений синода Русской православной церкви" от 15 октября 2018 года по "прекращению общения" с Вселенским патриархатом и призвал пересмотреть их.

В УПЦ КП также заявили, что не имеют препятствий для евхаристического и молитвенного общения с епископатом, духовенством и верными автокефальной поместной Русской православной церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.