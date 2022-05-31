СБУ разоблачила российскую агентуру в Укроборонпроме

31 мая, 14:44
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Как рассказали в СБУ, коллаборант публично оправдывал военные преступления РФ (Фото:Скриншот видео СБУ)

Как рассказали в СБУ, коллаборант публично оправдывал военные преступления РФ (Фото:Скриншот видео СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили агентуру РФ на одном из столичных предприятий Укроборонпрома.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.

По словам спикера ведомства Артема Дехтяренко, злоумышленник публично оправдывал военные преступления российских оккупантов и агитировал своих коллег поддержать армию захватчиков.

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Кроме того, коллаборант неоднократно обращался к кремлевскому режиму с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

«Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении», — рассказал представитель СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1393663101147979/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Укроборонпром Российская пропаганда Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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