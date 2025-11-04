В Укрэнерго сообщили, в какой период будут действовать графики отключений 5 ноября

В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться ограничения для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики для бытовых потребителей будут действовать с 07:00 до 21:00 объемом от одной до двух очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут применяться с 07:00 до 22:00.

Реклама

Читайте также: В Украине снова повысят тариф на передачу электроэнергии

4 ноября графики отключений применяются с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

По состоянию на 07:30 4 ноября потребление электроэнергии было на 2,5% выше, чем сутками ранее. В Укрэнерго отметили, что основной причиной является пасмурная дождливая погода, которая снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и заставляет население больше потреблять энергии из сети.