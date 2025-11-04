ДТЭК обновила графики отключений света в Киеве и двух областях

Стало известно, когда будут отключать свет в Киеве 4 ноября (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Компания ДТЭК обновила графики отключений света в Киеве и области во вторник, 4 ноября. Графики опубликовали в официальном Telegram-канале компании.

В Киеве свет будут выключать в такие часы:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Графики отключений для Киевской области выглядят так:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Кроме этого, ДТЭК получила новые указания от Укрэнерго по отключениям в Днепропетровской области.

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Ранее в Укрэнерго сообщали, что 4 ноября в нескольких регионах Украины введены графики почасовых отключений — с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. В то же время ограничения мощности будут применяться для промышленных предприятий и бизнеса.

В компании уточнили, что ограничение потребления электроэнергии связано со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

По состоянию на 7:30 утра 4 ноября потребление электроэнергии было на 2,5% выше, чем сутками ранее.

В ночь на 4 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате ударов есть погибшая, ранены 11 человек. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района Днепропетровщины ракетой и беспилотниками.

В результате удара погибла женщина 65 лет, еще восемь человек пострадали, среди них — двое детей.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 4 ноября армия страны-агрессора атаковала Украину семью ракетами и 130 дронами, зафиксировано попадание на 14 локациях.