В Украине стартовала регистрация на ВНО-2019 Сегодня, 08:52 69 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Регистрация продлится до 25 марта УЦОКО

Во вторник, 5 февраля, в Украине стартовала регистрация на Внешнее независимое оценивание-2019.

Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, регистрация продлится до 25 марта.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо:

- создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса Зарегистрироваться, размещенного на сайте УЦОКО;

- подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет);

- получить от регионального центра Сертификат.

Комплекты регистрационных документов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта.

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