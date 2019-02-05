В Украине стартовала регистрация на ВНО-2019
Во вторник, 5 февраля, в Украине стартовала регистрация на Внешнее независимое оценивание-2019.
Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, регистрация продлится до 25 марта.
Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо:
- создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса Зарегистрироваться, размещенного на сайте УЦОКО;
- подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет);
- получить от регионального центра Сертификат.
Комплекты регистрационных документов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта.
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