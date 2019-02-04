Самые умные. Топ-10 лучших частных школ Украины по среднему баллу ВНО
Журнал Новое Время опубликовал список из 10 лучших частных школ Украины по среднему баллу Внешнего независимого оценивания.
Наиболее высокий средний балл оказался у Европейского коллегиума в Киеве (179,3). Киевская Александрийская гимназия со 177,2 баллами заняла второе место. На третьем месте оказался Финансово-правовой лицей в Киеве (175,3 балла).
На неполных два балла отстала львовская Школа Эрудит, средний балл ВНО которой составил 173,4 балла. Пятерку учебных заведений закрывает Авторская школа Бойко в Харькове со 173,1 баллами.
Места 5-9 рейтинга по баллам ВНО распределились следующим образом: киевская Новопечерская школа (172,5 балла), Львовская украинская частная гимназия во Львове (171 балл), киевская Гимназия Апогей (170,7 баллов) и Специализированная школа Триумф в Киеве (169 баллов).
Со 165 баллами закрывает рейтинг Лицей Гранд в Киеве.
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