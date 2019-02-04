Самые умные. Топ-10 лучших частных школ Украины по среднему баллу ВНО Сегодня, 21:50 2325 Цей матеріал також доступний українською kaboompics.com НВ опубликовало список 10 лучших частных школ Украины по среднему баллу ВНО kaboompics.com

Журнал Новое Время опубликовал список из 10 лучших частных школ Украины по среднему баллу Внешнего независимого оценивания.

Наиболее высокий средний балл оказался у Европейского коллегиума в Киеве (179,3). Киевская Александрийская гимназия со 177,2 баллами заняла второе место. На третьем месте оказался Финансово-правовой лицей в Киеве (175,3 балла).

На неполных два балла отстала львовская Школа Эрудит, средний балл ВНО которой составил 173,4 балла. Пятерку учебных заведений закрывает Авторская школа Бойко в Харькове со 173,1 баллами.

Места 5-9 рейтинга по баллам ВНО распределились следующим образом: киевская Новопечерская школа (172,5 балла), Львовская украинская частная гимназия во Львове (171 балл), киевская Гимназия Апогей (170,7 баллов) и Специализированная школа Триумф в Киеве (169 баллов).

Со 165 баллами закрывает рейтинг Лицей Гранд в Киеве.

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