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Самые умные. Топ-10 лучших частных школ Украины по среднему баллу ВНО

Сегодня, 21:50
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НВ опубликовало список 10 лучших частных школ Украины по среднему баллу ВНО

Журнал Новое Время опубликовал список из 10 лучших частных школ Украины по среднему баллу Внешнего независимого оценивания.

Наиболее высокий средний балл оказался у Европейского коллегиума в Киеве (179,3). Киевская Александрийская гимназия со 177,2 баллами заняла второе место. На третьем месте оказался Финансово-правовой лицей в Киеве (175,3 балла).

На неполных два балла отстала львовская Школа Эрудит, средний балл ВНО которой составил 173,4 балла. Пятерку учебных заведений закрывает Авторская школа Бойко в Харькове со 173,1 баллами. 

Места 5-9 рейтинга по баллам ВНО распределились следующим образом: киевская Новопечерская школа (172,5 балла), Львовская украинская частная гимназия во Львове (171 балл), киевская Гимназия Апогей (170,7 баллов) и Специализированная школа Триумф в Киеве (169 баллов).

Со 165 баллами закрывает рейтинг Лицей Гранд в Киеве.

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Теги:   ВНО Школы Журнал Новое Время

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