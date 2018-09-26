В Украине работал нелегальный трубопровод, снабжавший водой завод Титан в оккупированном Крыму

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области нелегальный трубопровод, через который оккупанты снабжали водой химзавод Титан в Армянске.
Об этом рассказали в прокуратуре АР Крым.
Как сообщается, скважина, из которой осуществлялся несанкционированный отбор воды, была обнаружена в Каланчакском районе, в 15 метрах от линии разграничения с оккупированным РФ полуостровом.
Согласно предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена еще до 2014 года.
Мощность обнаруженной врезки составляла 250 кубометров воды в час.
Также отмечается, что круг лиц, причастных к незаконному отбору из скважины, уже установлен.
Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.
Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями кислотного накопителя завода Титан, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. Без воды из Днепра кислотоотстойник практически высох.
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В связи с этим из Армянска были вывезены все дети школьного и дошкольного возраста.
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