В Украине погиб доброволец из Чехии 20 марта, 22:15 Флаг Чехии (Фото:adam_gorka / pixabay)

Доброволец из Чехии, который воевал на стороне Украины против России, погиб несколько дней назад в Украине.

Эту информацию Blesk подтвердил представитель чешского министерства иностранных дел Даниэль Дрейк.

«Можем подтвердить, что доброволец с чешским гражданством, который воевал на стороне Украины, был убит в Украине на выходных. По имеющейся у министерства информации, это уже второй такой случай за последний год», — отметил он.

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О личности погибшего гражданина Чехии не сообщается.

«Конфликты, к сожалению, приносят потери, но каждая отдельная потеря очень тяжелая. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека, мне очень жаль», — прокомментировал президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в понедельник.

Последний раз о гибели чеха в войне РФ против Украины сообщалось в июне 2022 года. Утверждалось, что мужчина погиб в Донецкой области от попадания минометного снаряда.