76% граждан считают родным украинский язык — опрос Рейтинг

25 марта, 14:44
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Абсолютное большинство граждан считает, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Абсолютное большинство граждан считает, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Три из четырех граждан Украины (76%) считают родным украинский язык.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы Рейтинг.

Доля тех, кто считает украинский язык родным, выросла с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. За это время русский «упал» с 42% до 20%. Положительная динамика в самоидентификации произошла за счет изменения отношения к украинскому языку в центре, а также на юге и востоке страны.

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В то же время абсолютное большинство (83%) считает, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.

За предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня — всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали жители юга и востока Украины. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Рейтинг Соцопрос Украинский язык Война России против Украины

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