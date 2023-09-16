В Украине нашли тело пропавшего британского добровольца — СМИ
В Украине нашли тело 36-летнего британского добровольца Дэниела Берка (Фото:Sky News)
В Украине нашли тело 36-летнего британского добровольца Дэниела Берка, который исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британскую полицию.
Бывший британский десантник Дэниел Берк родом из южного Манчестера. Он служил в Афганистане, затем воевал на стороне курдов против Исламского государства в Сирии, а в прошлом году приехал в Украину как военный доброволец, где создал собственное добровольческое подразделение под названием Темные ангелы. Позже Берк начал заниматься эвакуацией у линии фронта в Украине.
16 августа 2023 года его семья объявила его пропавшим без вести после того, как не смогла с ним связаться. The Daily Telegraph сообщал, что мужчина исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.
Полиция Большого Манчестера заявила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями для официального опознания тела и возвращения его домой.
«Это трудное время для семьи Дэниела, наши офицеры поддерживают связь с семьей и предлагают поддержку. Семья Даниэля попросила о приватности в это сложное время», — сказал детектив Льюис Хьюз.