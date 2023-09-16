В Украине нашли тело пропавшего британского добровольца — СМИ

16 сентября, 19:44
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В Украине нашли тело 36-летнего британского добровольца Дэниела Берка (Фото:Sky News)

В Украине нашли тело 36-летнего британского добровольца Дэниела Берка (Фото:Sky News)

В Украине нашли тело 36-летнего британского добровольца Дэниела Берка, который исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британскую полицию.

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Бывший британский десантник Дэниел Берк родом из южного Манчестера. Он служил в Афганистане, затем воевал на стороне курдов против Исламского государства в Сирии, а в прошлом году приехал в Украину как военный доброволец, где создал собственное добровольческое подразделение под названием Темные ангелы. Позже Берк начал заниматься эвакуацией у линии фронта в Украине.

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16 августа 2023 года его семья объявила его пропавшим без вести после того, как не смогла с ним связаться. The Daily Telegraph сообщал, что мужчина исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.

Полиция Большого Манчестера заявила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями для официального опознания тела и возвращения его домой.

«Это трудное время для семьи Дэниела, наши офицеры поддерживают связь с семьей и предлагают поддержку. Семья Даниэля попросила о приватности в это сложное время», — сказал детектив Льюис Хьюз.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Запорожье Добровольцы Иностранцы Украина-Великобритания Война России против Украины Интернациональный легион

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