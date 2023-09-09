В водоеме со связанными за спиной руками. В Украине нашли мертвым британского добровольца — СМИ 9 сентября, 14:33 31-летний Джордан Чедвик защищал Украину в рядах Иностранного легиона (Фото:BBC)

В Украине нашли мертвым 31-летнего британского добровольца Джордана Чедвика, который воевал в рядах Интернационального легиона. Тело мужчины нашли в водоеме со связанными за спиной руками, пишут британские СМИ.

Информацию о гибели британца подтвердили в МИД Великобритании британскому таблоиду SkyNews.



«Мы оказываем помощь семье британца, погибшего в Украине, и поддерживаем связь с местными властями», — сказал спикер МИД.

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О смерти Джордана Чедвика стало известно еще 26 июня. На родину тело воина передали 7 августа.



Больше подробностей об обстоятельствах его гибели пока что не сообщается. Так же не уточняется, где именно нашли тело мужчины, и было ли оно найдено в районе боевых действий.

Как пишет BBC, расследование для установления причины смерти Чедвика будет проведено в феврале.

Мать Чедвика в комментарии BBC сказала, что ее семья «опустошена» смертью ее сына, которого они звали Джо.

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31-летний Джордан Чедвик родом из городка Бернли в графстве Ланкашир, что на северо-западе Англии. В 2011—2015 он служил в британской армии, а в 2022 году с началом полномасштабной войны РФ против Украины Чедвик вступил в Интернациональный легион, чтобы защищать Украину.

Мать погибшего защитника рассказала, что ее сын мечтал быть военным еще с детства.

«Его желание поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставило его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года», — рассказала женщина.

«Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого бесконечно любили», — сказала мать Чедвика.