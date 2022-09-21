В Тернополе возвращают обязательный масочный режим

21 сентября, 15:36
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В Тернополе резко растет количество больных на COVID-19 (Фото:Львовский городской совет)

В Тернополе резко растет количество больных на COVID-19 (Фото:Львовский городской совет)

С четверга, 22 сентября, в Тернополе вводят обязательный масочный режим из-за стремительного роста больных коронавирусом.

Об этом говорится на сайте горсовета.

«Заслушана информация эпидемиологов по актуальной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, по результатам которой принят ряд решений по установлению на территории Тернопольского городского территориального общества дополнительных карантинных ограничений», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что с завтрашнего дня ношение масок будет обязательным в общественном транспорте, ТРЦ, магазинах, общепитах, заведениях культуры и искусств, а также в религиозных учреждениях.

Мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook отметил, что количество больных на COVID-19 еженедельно растет на 35−37%, а заболеваемость среди детей и медиков еще стремительнее.

Он также уточнил, что в учебных заведениях работники принимают самостоятельно решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/pfbid08deUuFBS7SfiFyUxsMbpcx9KdmKJ3x9te4sXmRaisikxBfWdnxPHZVeKLkuBzSmFl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Тернополь Коронавирус Маски Сергей Надал

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