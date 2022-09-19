В Украине разрешили вторую бустерную дозу COVID-вакцины всем желающим и вакцинацию детей от 5 лет 19 сентября, 14:38 В Украине вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса теперь могут делать все желающие (Фото:Mika Baumeister/Unsplash)

В Украине разрешили делать прививки от коронавируса детям от пяти лет, а также вторую бустерную дозу COVID-вакцины для всех желающих.

О таких изменениях сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин на брифинге.

«Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что вакцинация сейчас не только о собственной защите, вакцинироваться — это значит не создавать нагрузки на больницы, которые должны спасать жизнь нашим военным», — отметил он.

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Кузин пояснил, что вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

Минздрав также утвердил новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями WHO, EMA и ECDC, Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

Там пояснили, что инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

По словам Кузина, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.

Также приказом уменьшены минимальные сроки между базовым курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь первый бустер можно сделать спустя пять месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее шести месяцев.

Детям от 5 до 11 лет будут делать прививки вакциной Comirnaty (Pfizer), поставки вакцин в необходимой дозировке ожидаются в ближайшее время. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

В Минздраве напомнили о важности вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Сейчас доступно почти 5 млн вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч вакцины Janssen.

С начала сентября Минздрав снова начал публиковать статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. Там констатировали, что коронавирус никуда не делся и в осенний период заболеваемость снова идет вверх. Статистику не вели с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых действий.





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