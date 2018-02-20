В Тернополе массово поддержали инициативу с флагами ОУН - фото

Украинские города отмечают День памяти Героев Небесной Сотни. В Тернополе постарались с вывешиванием красно-черных флагов

В Тернополе ко Дню памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля на зданиях центральных улиц города подняли красно-черный флаг.

Развешивать революционные знамена Организации украинских националистов начали с обеда 19 февраля, сообщает местное издание te.20minut.ua.

В общем планировалось вывесить 50 флагов ОУН.

Фото: ternopoliany.te.ua

В то же время решение властей содержало рекомендации всем предприятиям и организациям вывешивать в связи с историческими для украинской истории датами флаги ОУН.

Как видно на фотографиях, на отдельных домах наблюдается скопление красно-черных флагов.

Напомним, 20 февраля также поднят флаг ОУН перед ратушей Львова.

Сначала Львовская область и Львов, а затем Тернополь и Киев поддержали инициативу о вывешивании вместе с государственным флагов ОУН во время знаменательных дат. Это стало ответом на политику Польши. Соседняя страна приняла закон, в котором среди прочего "запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков". Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.