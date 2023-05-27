Угнали автомобиль и сбежали. В Сватово 20 бывших российских заключенных дезертировали из армии РФ — Генштаб ВСУ 27 мая, 08:43 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Сергей Пивоваров)

Во временно оккупированном Сватово Луганской области 20 бывших заключенных, которые недавно прибыли в российское подразделение в городе, угнали автомобиль КамАЗ и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщил Генеральный Штаб ВСУ.

«В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. 25 мая около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, похитили автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении», — отметило командование ВСУ.

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В Генштабе добавили, что место пребывания российских беглецов-дезертиров пока неизвестно, поиски продолжаются.