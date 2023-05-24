Под Сватово оккупанты повесили мужчину за проукраинскую позицию — глава Луганской ОВА 24 мая, 17:32 Сватово (Фото:Радио Свобода)

Во временно оккупированном Сватовском районе россияне повесили местного жителя за проукраинскую позицию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Facebook.

«Оккупанты повесили мужчину на Сватовщине. У него была четкая проукраинская позиция», — пишет он.

Глава ОВА добавил, что россияне постоянно давили на убитого мужчину и таскали его на допросы, чтобы сломать.

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«Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнили его в родной Нижней Дуванке», — сообщил Лысогор.

Глава ОВА добавил, что при деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Он заверил, что каждого российского палача и коллаборанта ждет наказание.

В ноябре прошлого года жители Скадовска рассказали СМИ, что российские оккупанты казнили на улице 56-летнюю медсестру. По словам сестры погибшей, тогда россияне публично повесили женщину.