В сторону Днепра летят дроны-камикадзе — облсовет

9 февраля, 22:35
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Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Глава Днепропетровского областного военного совета Николай Лукашук заявил, что в сторону Днепра с запорожского направления летят дроны-камикадзе.

Инфографика: NV
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Ранее СМИ сообщили, что Иран модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

Видео дня

По данным украинской разведки, Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Shahed и в ближайшее время получит новую партию этих беспилотников.

https://www.youtube.com/watch?v=EtXGf0HA4uE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Запорожская область Война в Украине Город Днепр Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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