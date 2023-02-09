В сторону Днепра летят дроны-камикадзе — облсовет 9 февраля, 22:35 Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Глава Днепропетровского областного военного совета Николай Лукашук заявил, что в сторону Днепра с запорожского направления летят дроны-камикадзе.

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Ранее СМИ сообщили, что Иран модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

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По данным украинской разведки, Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Shahed и в ближайшее время получит новую партию этих беспилотников.