В Иране открестились от планов строить завод по производству дронов в России 7 февраля, 17:01 Иранский дрон в небе над Украиной (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иран опроверг информацию о строительстве с РФ завода по производству дронов-камикадзе. В Тегеране обвинили Запад в попытке «скрыть свою вину в войне в Украине».

Там обвинили Запад в распространении фейков об Иране.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники на одну из сторон войны (в Украине — ред.), хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насера Канани Чафи в комментарии Mehr.

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При этом он отметил, что якобы Тегеран пытается «побудить стороны искать политическое решение». Кроме того, дипломат указал, что Иран призывает международное сообщество помочь сформировать такое решение для завершения войны в Украине.

5 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Москва и Тегеран углубляют военное сотрудничество и собираются построить завод по производству более быстрых беспилотников Shahed.

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Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи и на других направлениях. Недавно они соединили свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами на фоне строгих международных санкциями в отношении банковских систем обеих стран.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries. Санкции США против генерала Мерхаби были введены еще в 2021 году.