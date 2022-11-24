В Симферополе нашли могилу Стремоусова — фото 24 ноября, 16:11 Могила Кирилла Стремоусова в Симферополе (Фото:via Sternenko / Telegram)

Во временно оккупированном Симферополе нашли могилу одного из главных коллаборантов Херсона — Кирилла Стремоусова.

Соответствующее фото опубликовал украинский активисит Сергей Стерненко.

На могиле видны венки с триколорами, а также надгробная табличка с фамилией Стремоусов.

Украинский активист также опубликовал координаты могилы. Если ссылаться на них, то коллаборанта похоронили напротив Дмитриевской церкви.

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Оккупанты уже добавили метки на свои карты. Например, запрещенный в Украине сервис Yandex-карты показывает могилу Стремоусова. Она находится слева от церкви.

Могила Кирилла Стремоусова в Симферополе / Фото: via Yandex-карты

9 ноября стало известно о гибели одного из главных херсонских коллаборантов Кирилла Стремоусова. Российская пропаганда утверждает, что он погиб в ДТП.