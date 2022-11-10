Смерть, усилившая хаос. Как Кирилл Стремоусов стал ненавистным лицом оккупации Херсона, а вдобавок оказался «вредным идиотом» для РФ 10 ноября, 13:00 Сюжет На странные видео в канале Стремоусова порой обращали внимание даже западные СМИ (Фото:Кирилл Стремоусов / Телеграм)

9 ноября стало известно о гибели одного из главных херсонских коллаборантов Кирилла Стремоусова: как утверждает российская пропаганда он погиб в ДТП.

Хотя источники УП в правоохранительных органах Украины подтвердили гибель Стремоусова, она вызвала множество вопросов.



«Стремоусов хоть и не славился большими умственными способностями, но, тем не менее, он стал медийной личностью Херсонщины. Он мог сильно подорвать историю с возможной сдачей правобережья Херсона. Я не исключаю того, что это могут быть определенные игры ФСБ, чтобы убирать людей, которые им будут неугодны или мешать», — предположил в интервью Радио НВ советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

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С такой оценкой согласен и Антон Геращенко, еще один советник главы МВД Украины. По его мнению, ДТП, в котором погиб 45-летний Стремоусов, «было однозначно подстроено ФСБ, так как подонок выступал против отступления и сдачи Херсона». «Поскольку он был раскрученной медиаперсоной и недалеким идиотом, у которого не закрывался рот, его решили ликвидировать. Так будет и с другими предателями!» — убежден Геращенко.

В своем последнем видеообращении всего за несколько часов до предполагаемой гибели Стремоусов снова повторил ложь российской пропаганды об «украинских нацистах», но заявил, что российские военные якобы «полностью контролируют» ситуацию на юге Украины. Хотя вечером того же дня РФ публично заявила об отводе войск с правобережья Херсонской области.

Вот несколько причин, породивших сомнения в том, что Стремоусов погиб в ДТП, а не был намеренно ликвидирован российскими спецслужбами:

согласно метаданным обращения херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, в котором он подтверждает и «скорбит» о смерти Стремоусова, видеофайл был создан как минимум за час до появления первых новостей о ДТП в российских Телеграм-каналах;

на фото с места ДТП, обнародованных российскими пропагандистами, нет того самого грузовика, с которым предположительно столкнулось авто Стремоусова;

на видеозаписи, опубликованной РИА Новости якобы с места ДТП, виден дорожный знак, указывающий, что Херсон расположен в 64 км от него, а Новая Каховка — в 8 км. Однако российские военкоры сообщали, что авария якобы произошла под Геническом, при этом настоящее расстояние от Геническа до Херсона составляет около 200 км, а до Новой Каховки — порядка 150 км.

Многие мировые СМИ, а также аналитики Института изучения войны тоже обратили внимание на странное совпадение — гибель Стремоусова за считанные часы до того, как министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал генералу Сергею Суровикину отвести войска с правобережья Херсонской области.

Вот лишь несколько характеристик, которыми «наградили» Стремоусова западные СМИ:

«Стремоусов — бывший блогер и антивакцинатор — стал ненавистным лицом российской оккупации, размещая в интернете видеоролики ( в том числе с исполнением странных стихов) и устраивая пресс-конференции для пророссийских СМИ» ( The Guardian)

размещая в интернете видеоролики в том числе с исполнением странных стихов) и устраивая пресс-конференции для пророссийских СМИ» The Guardian) «Стремоусов — украинец, быстро вставший на сторону российской оккупации, когда Херсон пал в начале вторжения — стал одним из самых громких и ярых российских назначенцев . […] Он принимал активное участие в организации и поддержке референдума о незаконной аннексии Херсона Россией, а в последнее время был движущей силой „эвакуации“ [выселения, подстегиваемого мифическими угрозами] жителей с западного берега Херсонской области […] В Telegram Стремоусов часто называл украинских чиновников и военных „нацистами“ и „фашистами“, но также критиковал ошибки российских военных и возложил ответственность за военные провалы в Херсоне на „некомпетентных командиров“, которые не понесли ответственности за свои ошибки […] Ранее Стремоусов строил полную взлетов и падений карьеру как местный херсонский политик и был замешан в нескольких скандалах. Он также увлекался язычеством и странной формой йоги: на одной из записей 2017 года видно, как он вращает вокруг головы свою дочь-младенца, держа ее за ноги» [CNN]

. […] Он принимал активное участие в организации и поддержке референдума о незаконной аннексии Херсона Россией, а в последнее время был движущей силой „эвакуации“ [выселения, подстегиваемого мифическими угрозами] жителей с западного берега Херсонской области […] В Telegram Стремоусов часто называл украинских чиновников и военных „нацистами“ и „фашистами“, но также критиковал ошибки российских военных и возложил ответственность за военные провалы в Херсоне на „некомпетентных командиров“, которые не понесли ответственности за свои ошибки […] Ранее Стремоусов строил полную взлетов и падений карьеру как местный херсонский политик и был замешан в нескольких скандалах. Он также увлекался язычеством и странной формой йоги: на одной из записей 2017 года видно, как он вращает вокруг головы свою дочь-младенца, держа ее за ноги» [CNN] «Из малоизвестного блогера и местного политика, каким он был до российского вторжения 24 февраля, Стремоусов превратился в фигуру номер два в незаконной оккупации Херсона […] Украина считала его коллаборационистом и предателем. Смерть Стремоусова усилила ощущение хаоса вокруг [российской] обороны Херсона» [Reuters].

Стремоусов позириует в российской военной форме с шевроном "Сталин" / Фото: Кирилл Стремоусов / Телеграм

На момент гибели Кириллу Стремоусову было 45 лет. Он родился в Донецкой области, учился в Тернопольской академии народного хозяйства, на старте карьеры продавал корм для рыб и работал начальником Генической рыбной инспекции. Примерно через пять лет после Оранжевой революции (в одном из интервью Стремоусов уверял, что в 2004-м «стоял тоже на Майдане, был фанатиком Европы») он основал в Херсоне информационное агентство Таврия-Ньюс (занималось распространением пророссийской пропаганды).

Первую сомнительную «славу» в Херсоне Стремоусову принесло возвращение из поездок по странам Южной и Северной Америки, а после и Африки — тогда в местных СМИ его стали называть «путешественником» (с чем связана нынешняя волна мемов о новом «путешествии» Стремоусова в мир иной). После этого продвигал нелепую Концепцию общественной безопасности, которая объединила в себе отголоски эзотерики, язычества с конспирологическими теориями, российскими шовинистическими идеями и стремление к «единому восточнославянскому государству».

Как напоминает портал Чесно, в течение многих лет Стремоусов отличался огромным множеством выходок с применением насилия, скандалами и предательской активностью в угоду пророссийским силам в Украине:

в 2013 году был одним из организаторов пробежек Спасибо за Победу в Херсоне — фактически акций в поддержку России;

в декабре 2013 года, в разгар Революции достоинства, учредил общественную организацию За президента Украины, выступающую в поддержку Виктора Януковича;

в 2016−17 годах возглавлял Украинский центр экологической самообороны и Херсонскую областную организацию Социалистической партии Украины, откуда его позже исключили;

в феврале 2017 года во время драки в городском совете избил полицейского;

в 2018 году расстрелял человека из травматического пистолета в Геническом районе Херсона , в том же году напал на конвой СБУ;

, в том же году напал на конвой СБУ; в январе 2019 года оказался в составе группы, которая устроила стрельбу в редакции газеты Новый День в Херсоне, за что получил подозрение по статье Хулиганство;

летом 2019 года участвовал в парламентских выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец от 182 округа с пророссийской платформой, получил 1,74% голосов и в парламент не прошел;

в июне 2020 года напал на журналиста Дмитрия Багненко и был фигурантом уголовного дела по статье о препятствовании работе журналиста;

в 2020 году стал ярым противником карантина, антивакцинатором и распространителем всевозможных фейков о коронавирусе ( обвинял власти в распространении коронавирусной инфекции, синхронно со СМИ Виктора Медведчука заявлял о «биолабораториях США в Украине», призывал не носить маски и не соблюдать карантинные ограничения);

обвинял власти в распространении коронавирусной инфекции, синхронно со СМИ Виктора Медведчука заявлял о «биолабораториях США в Украине», призывал не носить маски и не соблюдать карантинные ограничения); в августе 2020 года СБУ проводила обыски у Стремоусова в рамках уголовного производства по разоблачению агентурной сети ФСБ, однако информации о вручении подозрения Стремоусову не было.

однако информации о вручении подозрения Стремоусову не было. в 2020 году баллотировался на должность городского головы Херсона как самовыдвиженец.

Кирилл Стремоусов активно поддержал российское вторжение в феврале 2022 года. В марте он участвовал в заседании созданного оккупантами марионеточного «Комитета спасения За мир и порядок», а уже в апреле был «назначен» одним из главарем коллаборанционистких сил в Херсоне -" заместителем председателя Херсонской военно-гражданской администрации". В этой роли помогал оккупантам готовить и проводить незаконный фарс — «референдум» о присоединении к РФ.

Херсонская областная прокуратура открыла против Стремусова дело по предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Кроме того, с октября 2022 года он числился в санкционном списке СНБО как один из тех, кто прямо или косвенно поддержал военную агрессию России против Украины.

Пять самых нелепых « явлений» Стремоусова

Напоминаем о нескольких самых странных выходках Стремоусова в угоду пророссийским силам в Украине, а затем и в поддержку оккупации Херсона и захватнической войны РФ.

«Рожденный в СССР»

Еще в мае 2012 года, рассказывая херсонским журналистам о своих «путешествиях», Стремоусов дал понять, что ни во что не ставит суверенитет Украины и желал бы возвращения СССР. Он заявил, что в Латинской Америке якобы «никто не слышал об Украине».

«Где я только не говорил — а именно в Латинской Америке, начиная от Мексики и заканчивая Перу, — что я родом из Советского Союза, то у людей на лице появлялась такая добрая улыбка, многие говорили: «Для нас будет большая честь, если вы у нас остановитесь», — уверял Стремоусов. Тогда же он заявил, что его задача — «вернуть людям веру в то, что мы не просто какие-то зулусы или аборигены» и посетовал, что в посещенных им странах люди «сохранили веру в свои традиции, в свою культуру, в свои идеи, и живут в настоящем коммунизме, в котором нам так и не довелось пожить».

«Россия в Херсоне навсегда» или Героическое бегство в Воронеж

30 августа Кирилл Стремоусов записал очередное видеообращение, в котором попытался заверить, что российские силы никогда не уйдут из Херсона. Это произошло после того, как 29 августа в Херсонской области был убит коллаборант, бывший нардеп от Слуги народа Алексей Ковалев (выполнял роль марионеточного «председателя» в незаконном «правительстве Херсонской области»), а также появились новые данные о контрнаступлении Украины.

Однако, как выяснил Сергей Стерненко, Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в российском Воронеже. Коллаборанту пришлось признать этот факт — он заявил, что ему срочно понадобились отправиться в Россию на «семинар по коммуникативному лидерству».



«Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край»

В середине октября Стремоусов заявил в своем Телеграм-канале, что «скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией» и исполнил дикий поэтический номер — прочел стихотворение, в котором назвал Чехию, Румынию, Польшу, Австралию, Корею, Китай и другие страны «русской державой» и «родиной».

«Фото с передовой»

Тогда же в октябре Стремоусов дал повод даже российским СМИ обсуждать свою адекватность, опубликовав «фото с передовой» — коллаж на фоне знака на въезде в Киев.

«Когда мы отступаем — значит, мы вперед идем»

В октябре Стремоусов в эфире российского ТВ попытался преуменьшить значение отступления армии РФ в Херсонской области, заявив, что это «тактический прием».

«Паники никакой нет. В городе Херсоне все стабильно, нормально. Никто никуда не прорвался. Ну, и знаете, самое интересное, я как-то сказал в одном из эфиров […]: «Запомните, враги, наш тактический прием — когда мы отступаем, это значит, мы вперед идем».

9 ноября, почти одновременно со смертью Стремоусова, РФ заявила об отступлении из Херсона и области.