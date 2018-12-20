В школе Винницы распылили газ: есть пострадавшие Сегодня, 17:29 132 Цей матеріал також доступний українською На место вызвали скорую и полицию.

В четверг, 20 декабря, в школе №18 в Виннице распылили газ из перцового баллончика, в результате все учреждение эвакуировали.

Как сообщили редакции сайта Vinbazar.com в местной полиции, об инциденте сообщила педагог учебного заведения. На место вместе с полицейскими прибыла скорая, медики оказали нескольким ученикам помощь.

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По словам директора школы Анатолия Мельника, девятиклассница из любопытства на перемене распылила газ в туалете на втором этаже. В результате пострадали семь школьников. Детям оказали помощь на месте, но не госпитализировали.

По данным Вiнниця.info, за медицинской помощью обратились девять детей, двое из них были доставлены в больницу.