Гарольд Джеймс
Еще одна революция
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Андрей Смирнов
МВФ дал денег
Сергей Фурса
О новой программе МВФ и украинцах

В школе Черноморска распылили газ из баллончика: четверо детей отравились

Сегодня, 20:51
48
Цей матеріал також доступний українською

Школу эвакуировали из-за распыления газа

В среду, 19 декабря, в школе Черноморска Одесской области применили перечный газовый баллончик, в результате пострадали четверо учеников.

Как сообщили в местной полиции, сразу после инцидента всех детей и персонал эвакуировали из школы.

Четырех шестиклассников доставили в больницу. Медики поставили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения". Им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Перед каникулами в четырех украинских школах распылили неизвестное вещество. Что об этом известно

Следователи установили, что к инциденту причастна 13-летняя ученица этой школы. Полиция решает вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Теги:   Черноморск Полиция Школа Одесская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 19:19

article_img
В Киеве зажгли огни на главной елке Украины

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11715
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
7479
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
6654
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11715
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11037
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8758
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29059
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25167
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20751

Читайте также

События

Сегодня, 20:45

article_img
Сочетание цинизма и контроля. Что представляет собой СИЗО Лефортово, где удерживаются пленные украинские моряки
Гаджеты

Сегодня, 20:03

article_img
К черту монобровь! Какими будут смартфоны в 2019 году
События

Сегодня, 17:38

article_img
Троллинг, но хороший. Будапешт организовал курсы украинского языка для венгров Закарпатья

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться