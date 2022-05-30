ВСУ захватили пленных: Бутусов рассказал об уличных боях в Северодонецке 30 мая, 10:53 Цей матеріал також доступний українською ВСУ захватили солдат 7-й мотострелковой бригады ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

Во время уличного боя в Северодонецке Луганской области, который пытаются захватить войска РФ, бойцы 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили группу оккупантов, захватив двоих пленных.

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Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в плен к украинским защитникам попали военнослужащие 7-й мотострелковой бригады ВС РФ Артем Хохлов и Григорий Гуджиев.

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«Противник зашел в Северодонецк с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои. Я был два дня назад в районе гостиницы Мир, с этого направления противник продвигается. Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте», — рассказал журналист.

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