В Херсонской области на мине подорвались трое электриков 3 марта, 16:30 Предупреждение о минах в Украине (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 3 марта, трое работников РЭС подорвались на мине во время проведения ремонта электросети в селе Солонцы Херсонской области.

Об этом сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук.

Один из электриков умер на месте, один остался без нижних конечностей и находится в тяжелом состоянии, третьему удалось выжить.

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Других подробностей он не раскрыл.

3 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Из-за вражеских ударов есть погибший и раненые мирные жители.

Накануне российские войска из дронов обстреляли очередь за гуманитарной помощью в Бериславском районе Херсонской области. В результате травмированы девять человек, среди них — ребенок.

