Россияне в очередной раз атаковали Херсонскую область: есть погибший и раненые 3 марта, 13:31 Российские войска продолжают обстреливать город Херсон и Херсонскую область (фото за 2 марта 2022 года) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские войска в пятницу, 3 марта, в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Из-за вражеских ударов есть погибший и раненые мирные жители.

Как сообщает Херсонская ОВА, вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летний пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение, однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российских обстрелов, оказались слишком тяжелыми.

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Также враг снова атаковал село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Накануне российские войска из дронов обстреляли очередь за гуманитарной помощью в Бериславском районе Херсонской области. В результате травмированы девять человек, среди них — ребенок.



Областная прокуратура начала производство по факту обстрелов по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

