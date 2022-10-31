Оккупанты атаковали Украину 55 ракетами, 45 из которых сбила ПВО — Генштаб

31 октября, 19:36
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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы оккупантов (Фото:пресс-служба Генштаба)

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы оккупантов (Фото:пресс-служба Генштаба)

Оккупанты в понедельник, 31 октября, атаковали инфраструктурные объекты Украины 55 ракетами, 45 из которых сбила ПВО.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Главное из сводки Генштаба:

  • Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
  • Россияне нанесли до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглась инфраструктуре в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей. Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.
  • На фоне значительных потерь на территории Украины, Кремль ищет способы пополнения войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, руководством РФ было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали.
  • Российские наемники из ЧВК пытаются создать авиационную составляющую, которая применима в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков на различных модификациях Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные выплаты, по сравнению с Сирией.
  • Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них — по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/447333470913070

Всего, по данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали сразу около 620 российских оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71 820 военных.

https://www.youtube.com/embed/KBAe-JhddZA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ракеты Генштаб ПВО

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