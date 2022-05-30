В РФ взломали онлайн-вещание сразу трех радиостанций, пустив в эфир украинские и антивоенные песни — видео 30 мая, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Среди прочего, россиянам предлагалось послушать Андрея Хлывнюка и Pink Floyd (Фото:Скриншот видео Pink Floyd/YouTube)

Во время онлайн-вещания сразу трех радиостанций Санкт-Петербурга неизвестные запустили украинские и антивоенные песни.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Как сообщает The Insider, на это обратил внимание журналист Роман Супер, записав соответствующее видео.

По его словам, 14 мая в эфире Дорожного радио, Ретро ФМ и Нового радио в интернете больше двух часов звучали гимн Украины в исполнении Александра Пономарева, совместную композицию Pink Floyd и вокалиста Бумбокс Андрея Хлывнюка Ой у лузі червона калина и песню Нам не нужна война! российской группы Ногу свело.

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