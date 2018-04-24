В результате взрыва гранаты ранен глава поселкового совета Мирного

Как сообщили в полиции, взрыв прогремел у ворот дома

На улице Садовой в поселке Мирное Мелитопольского района произошел взрыв, в результате которого председатель поселкового совета получил осколочные ранения.

Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

"Мужчину 1963 года скорой доставили в Мелитопольскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, у ворот частного дома взорвалась граната РГД-5.

"С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя. Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киевской области медики нашли под подушкой пациента гранату.