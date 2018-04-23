В Киевской области медики нашли под подушкой пациента гранату

В Фастове Киевской области работники местной больницы обнаружили под подушкой одного из пациентов осколочную гранату.
Об этом сообщили в Нацполиции.
"На место происшествия сразу выехали правоохранители. У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом", - говорится в сообщении.
В то же время сам мужчина утверждает, что граната "не боевая", а привез он ее из зоны АТО.
При этом, зачем она ему понадобилась в больнице, не уточняется.
"Опасная находка направлена на экспертизу. Местный житель задержан. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы нашли две гранаты.
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