В Киевской области медики нашли под подушкой пациента гранату

По словам пациента, гранату он привез из зоны АТО

В Фастове Киевской области работники местной больницы обнаружили под подушкой одного из пациентов осколочную гранату.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"На место происшествия сразу выехали правоохранители. У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом", - говорится в сообщении.

В то же время сам мужчина утверждает, что граната "не боевая", а привез он ее из зоны АТО.

При этом, зачем она ему понадобилась в больнице, не уточняется.

"Опасная находка направлена ​​на экспертизу. Местный житель задержан. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы нашли две гранаты.