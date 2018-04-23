В Киевской области медики нашли под подушкой пациента гранату

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам пациента, гранату он привез из зоны АТО
Фото: полиция

По словам пациента, гранату он привез из зоны АТО

В Фастове Киевской области работники местной больницы обнаружили под подушкой одного из пациентов осколочную гранату.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"На место происшествия сразу выехали правоохранители. У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом", - говорится в сообщении.

В то же время сам мужчина утверждает, что граната "не боевая", а привез он ее из зоны АТО.

При этом, зачем она ему понадобилась в больнице, не уточняется.

"Опасная находка направлена ​​на экспертизу. Местный житель задержан. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы нашли две гранаты.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове