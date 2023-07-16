В Херсонской области сдетонировал неизвестный предмет, травмированы двое детей

16 июля, 12:23
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В результате детонации неизвестного предмета в Трифоновке ранены двое детей (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В результате детонации неизвестного предмета в Трифоновке ранены двое детей (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В Трифоновке Херсонской области на улице дети нашли неизвестный предмет, который сдетонировал во время их игры. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«В Трифоновке на улице дети нашли неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет», — написал он.

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По информации Прокудина, у детей — черепно-мозговые травмы, контузии.

«Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги», — добавил он.

Глава ОГА добавил, что мальчиков госпитализировали в состоянии средней тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Дети Взрыв Война России против Украины Александр Прокудин

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