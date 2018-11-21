Черная пятница в Украине: какие товары можно будет приобрести со скидкой

Последние три года украинские шопоголики ждут традиционной распродажи под названием Черная пятница. Дни скидок начнутся 23 ноября. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Цена без скидки

Самые большие скидки предлагают на сезонные товары - одежду, обувь. Со скидкой можно найти и технику, рассказала директор по маркетингу площадки онлайн-торговли Prom.ua Татьяна Жильська. Скорее всего, со скидкой будут предлагать телефон старой модели. Впрочем, всегда нужно смотреть не только на объем скидки, а на конечную цену, которую выставляет продавец.

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Продавцы предлагают товары с наценкой, поэтому после объявления скидки, как правило, продают их с минимальной наценкой, рассказала Мария Григорьева, менеджер по коммуникациям маркетплейсив Shafa.ua и Bigl.ua.

По ее словам, продавцы очень редко идут в минус. Черная пятница для продавцов - это возможность не только продать товар, но и завоевать лояльность клиента. Если его все устроит, он впоследствии вернется. Таким образом продавцы формируют базу покупателей, с которой они могут работать дальше. Но самые большие скидки будут на товары, для которых сейчас не сезон.

Покупки в интернете

Скидки до 60-80% предлагают все известные бренды, рассказала интернет-шоппер Екатерина. Черная пятница в интернете - это не только 23 ноября. Распродажи продлятся две недели. Интернет-сообщество, которым руководит Екатерина, выполняет как индивидуальные заказы, так и групповые.

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Украинские посредники в среднем берут 10% комиссии. В стоимость заказанного в интернете товара иногда считают его вес. Бесплатную доставку предлагают многие бренды. Но ждать товар придется три недели. Услугами интернет-шопперов, по словам Екатерины, пользуются те, кто самостоятельно не имеет времени искать скидки в интернете.